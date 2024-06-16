شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 16-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المقاولون يهزم طلائع الجيش 3-1 بدورى nile.. فيديو

جوميز يقرر خوض مران الزمالك بفندق الإقامة فى برج العرب استعدادا للمصرى

قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. استمرار غياب شيكابالا وسيف الجزيرى

رابطة الأندية تصرف مستحقات الحكام حتى الأسبوع الـ"25" بالدورى

الأهلي يوفر رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية لحضور مباراة الاتحاد

ميكالي يطالب أندية الممتاز بإشراك لاعبي المنتخب الأولمبي فى المباريات

كولر يقرر إعادة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري

وسام أبو على يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري

رابطة الأندية تحدد 16 أغسطس موعداً لانتهاء الدورى الممتاز

الزمالك يسعى لحل أزمة سامسون أكينولا قبل الوصول للفيفا

جهاز الزمالك يبحث عن حلول لتعويض غياب عمر جابر أمام المصري