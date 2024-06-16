بيلينجهام يواصل تألقه بسجل تهديفي مميز

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا تألقه في موسمه المميز الذي يقدمه مع الأسود الثلاثة وريال مدريد هذا الموسم.

سجل جود بيلينجهام هدف إنجلترا الأول أمام صربيا بعد كرة عرضية، ضربها الأخير رأسية سكنت الشباك والتي تجمع بينهما في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

وصل بيلينجهام إلى 40 مساهمة تهديفية هذا الموسم مع ناديه ريال مدريد ومنتخب بلاده إنجلترا، حيث أن اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي يتفوق على عدد مساهماته، هو هاري كين قائد المنتخب، ومهاجم بايرن ميونخ.

ويخوض بيلينجهام بطولة اليورو الأولى له مع منتخب إنجلترا، ونجح في مباراته الأولى بتسجيل هدفه الأول ليثبت أقدامه مع منتخب الأسود الثلاثة، ويصبح ثالث اصغر لاعب يسجل لهم في اليورو بعد روني و مايكل أوين.