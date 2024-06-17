موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويدخل الفارس الأبيض لقاء المصري وهو يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من لعب 18 مباراة فقط، فاز الفريق في 9 وتعادل في 4 لقاءات وتلقي 5 هزائم.

فيما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من الفوز في 11 لقاء والتعادل في 6 وتلقي 7 هزائم.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يلتقي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر اذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.