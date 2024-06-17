"للتسهيل على الجماهير".. قرار من مجلس إدارة الأهلي بخصوص مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي توفير رحلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى الاسكندرية، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسكندرية"، في إطار منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف النادي الأهلي، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عن موعد تجمع الجماهير أمام فرع النادي بالشيخ زايد للتوجه إلى الاسكندرية، والذي سوف يبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الواحدة وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

وأشار الأهلي إلى ضرورة اصطحاب كل مشجع، لتذكرة المباراة وبطاقة حضور المباريات "الفان آي دي".

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من 16 مباراة.

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