مبابي وديمبلي يقودان تشكيل فرنسا لمواجهة النمسا

يلتقي اليوم منتخب فرنسا نظيره النمسا في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا “يورو2024”.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هولندا وبولندا والنمسا، حيث يعد منتخب الديوك أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

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ويتوقع أن يقود الثنائي كيليان مبابي المنضم حديثًا لريال مدريد الإسباني وعثمان ديمبلي تشكيل فرنسا لمباراة النمسا اليوم، والذي يأتي كالتالي..

حارس المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جولز كوندي – ساليبا – دايوت أوباميكانو – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – أدريان رابيو – أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – ماركوس تورام – كيليان مبابي.

وكانت فرنسا قد خسرت نهائي كأس العالم الأخير الذي لعب بقطر، وذلك أمام نظيره الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية.

يُذكر أن منتخب هولندا كان قد حقق فوزًا مهمًا أمس على حساب منتخب بولندا بهدفين لهدف، ضمن مباريات نفس المجموعة.