أسطورة ريال مدريد يفسخ تعاقده مع أشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أشبيلية الإسباني بشكل رسمي فسخ التعاقد مع مدافعه الإسباني سيرجيو راموس الذي كان قد انضم للفريق مطلع الموسم الماضي بالتراضي ليكون النجم الإسباني حرا في اختيار النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.

وكان سيرجيز راموس قد انتقل إلى نادي أشبيلية مطلع الموسم الماضي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية ليعود الى النادي الذي بدأ مشواره الكروي معه قبل الانتقال الى صفوف ريال مدريد الذي حقق معه مجموعة من الألقاب الكبيرة في مقدمتها الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ويصل إلى مكانة كابتن فريق ريال مدريد وهي المكانة التي وضعته بين أساطير قلعة سانتياجو بيرنابيو .

تقارير عديدة داخل الصحف الإسبانية أكدت أن سيرجو راموس سيختار وجهته القادمة خلال الأيام القادمة حيث يفاضل بين مجموعة من العروض من بينها الاستمرار في أحد الأندية داخل القارة الأوربية أو الانتقال للعب في الدوري السعودي حيث أظهر أكثر من نادي هناك رغبته في ضم سيرخيو راموس مثل النصر السعودي واتحاد جدة وأيضا نادي القادسية الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي وربما يكون اتجاه راموس إلى الانتقال للدوري الأمريكي والانضمام إلى نادي انترميامي إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو بوسكيتس.