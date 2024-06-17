جوميز يهاجم التحكيم واتحاد الكرة بعد خسارة الزمالك من المصري

خسر فريق الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة جدلًا واسعًا بسبب حصول الزمالك على ركلة جزاء، ووقف أحمد سيد زيزو على التسديد في الدقيقة 73، إلا أن حكم المباراة أحمد الغندور، قرر عدم احتساب الهدف نظرًا لعدم دخول الكرة بكامل استدارتها مرمى فريق المصري.

وعلق المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز:” خسارة اليوم ليست حظًا سيئًا، لأننا كنا نستحق الفوز، فهل من المفترض أن نوافق على ما يحدث داخل الملعب من أخطاء تحكيمية تتسبب في هزيمتنا ونقبل به؟”.

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وتابع :” الكرة قد تخطت خط المرمى فلماذا لم يتم احتسابها هدف؟”.

وواصل:”ماذا نحتاج من الكرة المصرية؟ هل نريد كرة ومنافسة حقيقة أم نريد هزار؟”.

واختتم حديثه:” أنا متواجد هنا من أجل الدفاع عن الزمالك،أمثل نادي كبير وجماهير عريضة ولابد من اتحاد الكرة أن يحترم هؤلاء الجماهير”.