منتخب ألمانيا يُحقق 4 أرقام قياسية بعد فوزه اليوم علي المجر

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن المنتخب الألماني، من تحقيق فوز هام على نظيره المجر، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

وبهذا الفوز ضمن منتخب “المانشافت”، التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه في أول جولتين بدور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف.



ألمانيا تحقق أرقامًا قياسية بعد الفوز على المجر:

أكمل توني كروس 124 تمريرة في فوز ألمانيا على المجر، وهو ثاني أكبر عدد من التمريرات من قبل لاعب خط وسط في إحدى مباريات بطولة أوروبا UEFA، خلف تشافي 127 تمريرة ناجحة لإسبانيا ضد جمهورية أيرلندا في يورو 2012.

بـ7 أهداف، المانيا تحقق أكبر عدد أهداف في تاريخها خلال دور المجموعات من بطولة اليورو.

لأول مرة منذ كأس العالم 2006 المانيا تحقق فوزين من اول مباراتين في دور المجموعات.

أصبح مانويل نوير، أكثر حراس المرمى مشاركة في المباريات طوال تاريخ البطولة، مناصفة مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.