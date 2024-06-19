مبابي يتواجد في مران فرنسا اليوم رغم الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تواجد قائد الفريق كيليان مبابي، رغم إصابته بكسر في الأنف، خلال مواجهة النمسا.

تدرب مبابي، منفردا، اليوم الأربعاء، قبل يومين من مباراة القمة ضد هولندا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.



وغاب قائد منتخب “الديوك”، عن بداية الحصة التدريبية قبل أن يظهر واضعا لصقا على أنفه.

وتدرب بشكل منفرد مع مدرب اللياقة البدنية الذي تبادل معه التمريرات بعيدا عن المجموعة، حاول بعد ذلك لعب بعض الكرات مع بقية زملائه، دون أن يبدو منزعجا.

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي، قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 86 من المباراة الأولى بالبطولة ضد النمسا (1-0)، الإثنين الماضي، عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولا متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو وسقط على الأرض.