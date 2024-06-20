الزمالك يحسم ملف التجديد لنجم الفريق

حسم مسئولو نادي الزمالك ملف التجديد لمحمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وذلك بعد تعديل راتبه مع الفريق الأبيض.

وكانت أنباء قد ربطت محمد صبحي بالرحيل عن الزمالك إلى نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن مسئولي الأبيض قرروا حسم التجديد لنجم الأبيض.

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وقرر مسئولو الزمالك تعديل عقد محمد صبحي مع الفريق ليحصل على سبعة ملايين و500 الف جنيهًا في الموسم الواحد.

ويختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعثر في الجولة الماضية بالهزيمة من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 19 مباراة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الحالي؛ وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.