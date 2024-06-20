شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحسم مصير عمر كمال فى الأهلى واتجاه لتجهيزه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس لتحديد موقفه النهائي من خوض لقاء الداخلية بالدوري في ظل وجود اتجاه من الجهاز الفني لتجهيز اللاعب لمواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل بالدوري.

وأدي عمر كمال تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق أمس بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية أمس داخل الجيم حرصًا على سلامته.

وواصل الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.