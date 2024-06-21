"معادلاً موسيالا".. رقم تاريخي لسكرانز لاعب منتخب سلوفاكيا بعد هدفه في مرمى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن نجم المنتخب السلوفاكي إيفان سكرانز، من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى أوكرانيا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا.

وبهذا الهدف تمكن سكرانز، من رفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من البطولة إلى هدفين، ليحتل صدارة الهدافين بالتساوي مع جمال موسيالا نجم المنتخب الألماني، بهدفين لكلاتً منهما.

وأصبح سكرانز، هو الهداف التاريخي لمنتخب سلوفاكيا، في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ برصيد هدفين.

ونجح المنتخب الأوكراني في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب سلوفاكيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "اسبرت أرينا" بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أوروبا.