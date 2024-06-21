"تفوق للديوك ومبابي في المقدمة".. تاريخ مواجهات هولندا وفرنسا قبل مباراتهما اليوم بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الهولندي اليوم، في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ريد بول أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 31 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في 30 مباراة من قبل، تمكن خلالهم المنتخب الفرنسي من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتلقى الهزيمة في 11 وحضر التعادل بين الفريقين في 4 مباريات.

وبالحديث عن مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد أن هذه المباراة ستكون هي الرابعة التي تجمع بينهما في بطولة أمم أوروبا، حيث سبق أن تواجها في 3 مباريات من قبل، تمكن خلالهم، تمكن المنتخب الهولندي من تحقيق الفوز في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

ويعد النجم الفرنسي كليان مبابي، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً، برصيد 6 أهداف، ويليه كلا من بيب باكويس لاعب منتخب هولندا وجان بارات لاعب المنتخب الفرنسي، برصيد 5 أهداف لكلا منهما.

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