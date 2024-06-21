"بوست فيسبوك".. مدرب سبورتنج يثير الجدل بتوجيه الشكر إلى عامر حسين... ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار أحمد فاروق محجوب المدرب الفني لسبورتنج الجدل، بتوجيه الشكر إلى عامر حسين المدير التنفيذي للنادي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات، قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود المؤهلة إلى الدوري الممتاز، لكنه بعد دقائق حذف اسم حسين.

وكتب محجوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك الإسكندرية بطاقة التأهل للدوري الممتاز، الحمد لله رب العالمين أوفينا بالوعد وتواجدنا بكامل الحظوظ، المحطة الأخيرة من عمر دورة الترقي، شكرا شكرا شكرا اللاعبين الرجالة أوي، شكرا الجهاز المعاون وإدارة النادي، و كل من يساندنا ويدعمنا شكر كبير عائلة كرة القدم بنادي سبورتنج الحاج عامر حسين".

ولكنه بعد دقائق من هذا المنشور، حذف اسم عامر حسين، وكتب: "شكرا لجنة الكرة والنشاط الرياضي والإدارة التنفيذية وكل من يساندنا ويدعمنا".

ويخوض سبورتنج مباراة أخيرة ضد حرس الحدود، في دورة الترقي إلى الدوري الممتاز، ويحتاج الفريق السكندري إلى الفوز للصعود، فيما يكفي التعادل أو الفوز لصعود الحرس.