شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فاركو 2 - 0 ويصعد للمركز التاسع بجدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

سجل مصطفى شلبى هدف التقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 25 أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية من ضربة ثابتة سددها المثلوثى بالرأس كادت أن تسكن شباك فاركو، لولا تألق الحارس محمد شيكا.

وسجل سيف تيري هدف لفاركو قبل أن يتم إلغاءه بداعى التسلسل، وواصل فاركو الضغط على دفاع الزمالك على أمل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بعمار ياسر وترافيس موتيابا بدلاً من سيد نيمار وناصر ماهر، وفى الدقيقة 51 سجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الثانى من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح يوسف أوباما.

وفى الدقيقة 68 أجرى جوزيه جوميز تبديل بخروج عبد الله السعيد ونزول محمد أشرف روقا، وفى الدقيقة 88 خرج مصطفى شلبي ودخل محمد السيد.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

وضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.



احتفال شلبى بالهدف



احتفال لاعبى الزمالك بهدف مصطفى شلبى



الزمالك وفاركو فى الدورى



الزمالك



الهدف الأول للزمالك



أوباما خلال اللقاء



جانب من المباراة



جانب من مباراة الزمالك وفاركو



جانب من مباراة فاركو والزمالك الشوط الثانى



حسام عبد المجيد ومصطفى شلبى



حسام وشلبى



شحاتة خلال اللقاء



عبد الله السعيد



فاركو والزمالك فى الدورى



فاركو والزمالك



فرحة فريق الزمالك بالهدف



فريق الزمالك



فريق فاركو



مباراة الزمالك وفاركو الشوط الثانى



مباراة الزمالك وفاركو



محمد شحاتة



مصطفى شلبى خلال اللقاء



مصطفى شلبى



ناصر ماهر