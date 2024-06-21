يورو 2024.. شوط أول سلبي بين فرنسا وهولندا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا وهولندا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة، والتي تضم كذلك كل من بولندا والنمسا، حيث سيلتقيان في مباراة تسبق لقاء فرنسا وهولندا اليوم.

ويتقاسم منتخبا فرنسا وهولندا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما يتذيل بولندا والنمسا الترتيب بلا نقاط.

وكانت هولندا قد فازت على بولندا بنتيجة 2-1، بينما انتصرت فرنسا على النمسا بنتيجة 1-0 ويسعى كل من فرنسا وهولندا إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان بطاقة التأهل عن المجموعة وحسمها مبكرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو، تشواميني.

الهجوم: ماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي.

تشكيل منتخب هولندا..

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي– فيرجيل فان دايك– ستيفان داي فراي– دينزل دومفرايس.

خط الوسط: جيردي شوتين – فريمبونج – تيجاني رايندرز – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو.