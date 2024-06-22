التعادل يحسم مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل منتخب هولندا سلبيًا مع نظيره الفرنسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات بيورو 2024.

التعادل رفع رصيده منتخب هولندا للنقطة 4 متصدرًا للمجموعة بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسي الوصيف.

وكان المنتخب الهولندي قد قصّ مشواره بالنسخة الجارية من يورو 2024 بالفوز بهدفين مقابل هدف على بولندا.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره النمساء عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة.

وعلى الجانب الآخر كان قد استهل المنتخب الفرنسي مشواره بالفوز بهدف نظيف على نمسا، فيما يستعد لمواجهة نظيره البولندي في الجولة الثالثة.

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