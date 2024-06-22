القصة الكاملة لأزمة الزمالك وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الساعات الماضية أزمة بين نادي الزمالك من جهة وعضو رابطة الأندية المحترف ثروت سويلم من جهة أخرى.

وهي الأزمة التي دفعت الزمالك لإعلان على لسان المتحدث الرسمي له أحمد سامي في تصريحات إعلامية مساء يوم أمس الجمعة عزمهم التقدم بشكوى للرابطة ضد سويلم.

وكان ثروت سويلم قد استنكر في تصريحات إعلامية إعلان الزمالك أنه لن يخض مبارياته بالدور الثاني من النسخة الجارية من الدوري قبل اكتمال مباريات الدور الأول لجميع الفريق ضمن قرارات أعلنها احتجاجاً على ما أعلن أنه ظلم تحكيمي لفريقه خلال مباراة المصري بالدوري.

وقال سويلم: "الدوري له نظام ولم نسمع من قبل عن نادِ يرفض خوض مبارياته إلا بعد انتهاء المؤجلات لذا فطلب الزمالك غريب جدًا، وهل هناك وقت من الأساس لإنهاء المباريات حتى نُحدث هذا الخلل، الزمالك تم تأجيل مباريات له ولكنه ليس كالنادي الأهلي فلم يُشارك بالبطولات التي شارك بها (كل واحد يتكلم زي ما هو عايز) لكنني لا أعتقد أن الأمور تتم بهذه الطريقة".

وهو ما دفع سالم للرد على ذلك في تصريحات إعلامية مساء أمس الجمعة قال خلالها إنهم سيتقدمون بشكوى ضد ثروت سويلم للرابطة، معللًا:"كنت أتمنى أن يكتفي سويلم بإبداء أسباب منطقية للتأجيلات لكنه انحرف بشكل غير حيادي وكأنه مشجع يتحدث كيف حدد أن الزمالك خارج المنافسة وما هي علاقة أننا خارج المنافسة بعدم الاستجابة لمطالبنا، هل الأندية البعيدة عن المنافسة ليس لها حق أن تطلب أي شيء؟، التصريحات غير مقبولة بالنسبة لنادي الزمالك".

ولكن عاد سويلم ليتراجع عن تصريحاته السابقة خلال تصريحات إعلامية مساء أمس أيضًا قائلاً: "كنت في الحج ولا أعلم الأمور كيف كانت قبل تصريحاتي عن الزمالك، وكل الاحترام والتقدير للزمالك، وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير، وجميع الأندية المشاركة خارجيا تم تأجيل مبارياتها وتصريحاتي عن أن الزمالك خارج المنافسة؟ لست أنا من يحدد من ينافس ومن لا ينافس، لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك لأنني كنت غير جاهز للحديث إعلاميًا".

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