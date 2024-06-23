الدوري المصري الممتاز.. موعد مباراة الاسماعيلي ومودرن فيوتشر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز المصري “ دوري nile ”.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 26 مباراة، وفي المقابل يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد خوض 25 مباراة.

موعد مباراة الاسماعيلي ومودرن فيوتشر في الدوري

وتقام المباراة اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024 على ملعب السلام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر وتوقيت مكة المكرمة، ضمن لقاءت الجولة 27.

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي ومودرن فيوتشر في الدوري

وتذاع مباراة الاسماعيلي ومودرن فيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري، فيما تبث اللقاء على قناة أون تايم سبورت 2 في تمام الرابعة عصراً، ويسبق المباراة ستديو تحليلي قبل وبعد انتهاء المباراة.