"هدف الأهلي".. اتحاد العاصمة الجزائري يعلن انتقال لاعبه إلى سانت تروند البلجيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري بشكل رسمي انتقال زين الدين بالعيد مدافع الفريق، إلى نادي سانت تروند البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف اتحاد العاصمة الجزائري، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الموافقة على انتقال بالعيد إلى سانت تورند البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الأهلي أعلن دخل في مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية، مع المدافع الجزائري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن ينتقل اللاعب إلى فريق تورند البلجيكي.

وجاء نص بيان اتحاد العاصمة كالتالي:

"اجتمع ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة السيد عثمان سحبان، مع الأمين العام للنادي سيد علي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

"إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وتم الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

"وتوجه إدارة اتحاد العاصمة الشكر، إلى كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة".

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