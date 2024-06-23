تقارير: حارس يوفنتوس يقترب من الانضمام إلى النصر السعودي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع الحارس البولندي تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية اليوم الأحد، أن يوفينتوس الإيطالي وافق على انتقال حارسه البولندي تشيزني إلى النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة، أن الحارس البولندي وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تشيزني سيحصل على راتب 40 مليون يورو، خلال موسمين مع فريق النصر السعودي.

وخاض تشيزني خلال الموسم الموسم الحالي 35 مباراة رفقة فريق يوفنتوس الإيطالي، ومباراتين رفقة منتخب بلاده في يورو 2024، لتصل عدد مبارياته خلال الموسم إلى 37 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 35 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.

أقرأ أيضاً

رد غير حاسم من مدرب فرنسا عن مشاركة مبابي أمام بولندا

"البداية للأهلي والأشهر أتوبيس الزمالك".. تاريخ انسحاب القطبين من لقاءات القمة