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الاتحاد الأوروبي يعلن إيقاف لاعب ألبانيا في اليورو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف لاعب المنتخب الألباني الأول لكرة القدم ميرليند داكو، وذلك بسبب عدم الالتزرام بـ 4 قواعد خلال مباراة ألبانيا وكرواتيا الدرامية الأربعاء الماضي.

وكانت مواجهة المنتخب الألباني قد تعادل أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2/2،  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024 على ملعب هامبورج.

وأكد اليويفا أن إيقاف المهاجم الألباني داكو جاء بسبب الهتافات المعادية التي قادها مع أحد المشجعين بعد مباراة كرواتيا.

بيان الاتحاد الأوروبي

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد: "سيتم إيقاف داكو لمباراتين في منافسات الفرق التمثيلية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

"فشل المهاجم الألباني في الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدم الأحداث لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية وأساء إلى سمعة كرة القدم".

ومن المقرر أن يغيب داكو عن مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا المقرر لها مساء الأثنين المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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