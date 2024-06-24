خالد جلال:نعاني بسبب دوري "كورونا".. وكان يجب إلغاءه

ياسر رشاد - القاهرة - عبر خالد جلال، مدرب الزمالك السابق عن استياءه من الأحداث المتواجدة على الساحة الرياضة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان يجب إلغاء دوري "كورنا".

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وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة "المحور": "خلال فترة "كورونا" اتحاد الكرة اجتمع بالمدربين، وأغلب المدربين طالبوا على عدم استكمال الدوري، ليس من المعقول أن ينتهي الدوري في شهر ديسمبر".

وأكمل: "نعاني في الوقت الحالي بسبب "دوري كورونا"، والعديد من البلدان الكبرى قامت بإلغاء الدوري مثل بلجيكا وفرنسا".

وأتم: "لا نعلم متى سيبدأ الدوري، كنت أتواجد مع اللاعبين وأقول لهم احتمال بعد 7 أيام أو 10 أيام، كيف أقوم بوضع برنامج تدريبي للاعبين وأنا لا أعلم بداية انطلاق الدوري".

واختتم: "من المفترض أن الدوري المصري هو الأفضل في الشرق الأوسط، كيف يحدث به تضارب بتلك الطريقة؟".