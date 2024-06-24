ملف رياضة الخليج 365.. حقيقة إمكانية هبوط الزمالك.. حكم مباراة القمة.. وقرارات عاجلة من مجلس حسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها حقيقة إمكانية هبوط الزمالك للدرجة الرابعة، وحكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، وقرارات عاجلة من مجلس حسين لبيب.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الرابعة؟ (مستند)

شهدت الفترة الأخير حالة من الجدل بشأن إصرار الزمالك على الانسحاب من مباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 قرارات عاجلة.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بشأن خوض مباراة الأهلي

انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن خوض مباراة الاهلي المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الإسباني مونييز حكما لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم إسباني، بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل التحقيق مع محمد عواد في الزمالك والموقف النهائي

خضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى التحقيق أمس السبت داخل مقر القلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه تجاه زميله حسام عبدالمجيد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكيله عرضه على أكثر من نادي سعودي.. مصدر يكشف تفاصيل العروض المقدمة لزيزو

كشف مصدر حقيقة وجود عروض سعودية للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر من ليفربول يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي

تداولت أنباء خلال الفترة الماضية عن تواصل اتحاد الكرة المصري مع ليفربول لمشاركة صلاح في صفوف المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي والمنشطات

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" آخر تطورات أزمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي والمنشطات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا