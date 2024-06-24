من هو الطفل مقتحم الملعب للحصول على "سيلفي مع رونالدو"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دورتموند (ألمانيا): لقبته الصحافة التركية بالفتى الشجاع، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمانه من دخول الملاعب في بقية مباريات يورو 2024، وأصبح بيرات ابن الـ10 سنوات حديث العالم بعد "سيلفي الأحلام" مع رونالدو.

الصحافة التركية بدت وكأنها تناسبت هزيمة منتخبها بالثلاثة أمام البرتغال في المباراة التي أقيمت السبت، وذكرت أن الطفل الذي اقتحم ملعب المباراة، وهو ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، هي طفل تركي يدعلى بيرات ويبلغ من العمر 10 سنوات.

والطريف في الأمر هو استقبال رونالدو له بابتسامة عريضة وترحيب لافت على الرغم من شعور النجم البرتغالي بالضيق من مشجعين آخرين اقتحموا الملعب في المباراة ذاتها لالتقاط صورة معه.

خداع ورهان وشجاعة

بيرات ابن الـ 10 سنوات، قال لعائلته، وتحديداً للأب أنه سوف يذهب إلى "الحمام" وهي خطة خداع من جانبه لكي يحقق حلمه في صورة مع رونالدو، بل إنه خاض رهاناً مع أصدقاء له قبل المباراة وقال لهم إنه سوف يقتحم الملعب لكي يحصل على صورة مع رونالدو، ونجح في تنفيذ خطته.

وقال بيرات الذي يلعب كرة قدم أيضاً، ويقيم في ألمانيا ويلعب لفريق كي إس في هيسن كاسل تحت 11 سنة، إنه سوف يحتفظ بهذه الصورة للأبد، فوق جدران غرفته، وفي هاتفه، بل قد يطبعها فوق ملابسه كذلك، فقد تحقق حلمه الكبير بصورة سيلفي مع النجم الشهير، كما كشف الفتي التركي الألماني أنه لم يشعر بالخوف ولو للحظة واحدة أثناء اقتحامه لأرض الملعب.