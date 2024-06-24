التشكيل الرسمي لمباراة الأوروجواي وبنما في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد

أعلن كلا من الجهاز الفني لمنتخب الأوروجواي وبنما التشكيل الرسمي لخوض المواجهة التي ستجمع بينهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على ملعب هارد روك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ويخوض منتخب الأوروجواي المباراة بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: سيرجيو روشي.

في خط الدفاع: ناهيتان نانديز، رونالد أراوخو، ماتياس اوليفيرا، ماتياس فينا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، مانويل أوجارتي، جيورجيان دي اراسكايتا.

في خط الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أروخو، داروين نونيز.

فيما يلعب منتخب بنما المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: اورلاندو موسكيرا.

خط الدفاع: روديريك ميلير، خوسي قرطبة، ايدغاردو فارينيا.

في خط الوسط:ايريك دايفيس، أدالبرتو كاراسكيلا، كريستيان مارتينيز، مايكل موريللو.

في خط الهجوم: خوزي لويس رودريجيز، يويل بارسيناس، خوسي فاجاردو.

ويتواجد كلا من منتخب الأوروجواي وبنما فى المجموعة الثالثة والتى تضم أيضًا منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وبوليفا.