"حلول جديدة".. اجتماع عاجل بين أحمد دياب وحسين لبيب لإنقاذ مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اجتماعا جديدا خلال الساعات المقبلة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحل أزمة مباراة القمة.

ويرفض مجلس إدارة نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم خوض الفريق المنافس المباريات المؤجلة.

وعلم موقع "الخليج 365" أن أحمد دياب طلب عقد اجتماعا مع حسين لبيب، من أجل تقديم حلول جديدة، ترضي الزمالك وإنقاذ مباراة القمة، ومشاركة الفريق الأبيض غدا.

وأوضح المصدر، أن رئيس رابطة الأندية، سوف يعرض خلال الاجتماع، إقالة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع إبعاد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن منصبه، لكي يشارك نادي الزمالك في المباراة.

وأضاف المصدر، أن رئيس رابطة الأندية، يعمل بكل قوة على إقامة المباراة بشكل طبيعي في موعدها غدا، لظهور الفريقين بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانتهما.

اقرأ أيضا:

"أنت مش عنترة ولا شمشون".. مجدي عبدالغني يهاجم عامر حسين: كفاية كدا

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك