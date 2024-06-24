بيان عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن إصدار النادي بيانًا هامًا في غضون دقائق، وذلك في ظل الأزمة القائمة بشأن رفض الزمالك خوض مباراة القمة أمام الاهلي، المقررة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أعلن المتحدث باسم نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصدار بيان هام خلال دقائق.

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ومن المتوقع أن يتناول البيان موقف نادي الزمالك النهائي من خوض مباراة القمة أمام الاهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان نادي الزمالك قد أعلن سابقًا رفضه خوض مباراة الأهلي، وعدم استكمال مباريات الدوري الثاني، حتى استكمال المباريات المؤجلة من الدور الأول لباقي الفريق.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة الاهلي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك، على ملعب استاد القاهرة في تمام السابعة مساءً.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.