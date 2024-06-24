منتخب المغرب الذكوري لكرة الطائرة الشاطئية يتأهل لأولمبياد باريس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية (ذكور)، الأحد، إلى دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024، بعد فوزه ببطولة إفريقيا التي احتضنها شاطئ مرتيل(شمال المغرب) على مدى 3 أيام.

وتمكن منتخب المغرب المكون من الثنائي زهير الكراوي / محمد عبيشة، من الحفاظ على اللقب الافريقي، وذلك إثر فوزه في المقابلة النهائية على المنتخب الموزمبيقي بجولتين لصفر، بواقع 21 - 18 و21 – 12.

الثنائي المغربي (فئة الذكور) والثنائي المصري (فئة الإناث) الممثلان لإفريقيا في أولمبياد باريس

وفي فئة الإناث، تمكن المنتخب المصري من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، إثر فوزه باللقب الافريقي أمام خصمه النيجيري بجولتين لواحدة بواقع 15 - 21 و21 - 16 و15 - 8، بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الثالث بعد خسارته مباراة نصف النهاية أمام حامل اللقب.

وتميزت هذه البطولة الإفريقية، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس من طرف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، بمشاركة 17 منتخبا في فئة الذكور، و12 منتخبا لدى الإناث.