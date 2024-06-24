الامارات | آخر تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل ردود الأفعال على الأزمة القائمة والخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث كشف مصدر بنادي الزمالك عن تطورات جديدة في أزمة خوض مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، المقرر لها مساء غدًا الثلاثاء في خضم مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اليوم اجتماع خارج النادي لحسم الموقف النهائي من مباراة القمة، بعد أن كان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قد أعلن قبل أيام عدم خوض مباراة الأهلي وجميع مواجهات الدور الثاني، ضمن حزمة قرارات أصدرها في بيان رسمي.

وذكر موقع "بطولات" المصري أن أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعًا عاجلاً مع كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لمناقشة سبل حل الأزمة وإنقاذ مباراة القمة من الإلغاء.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصدهم من 18 مباراة خاضهم الأحمر حتى الأن.

ولكن بشكل عام ينتظر الجمهور المصري أي قرار رسمي بشأن مصير المباراة الأزمة الحالية في الكرة المصرية.

ومن جانب أخر وفي تطور جديد بعد هذه الأحداث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة لها مساء غد الثلاثاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأفاد مراسل بطولات بأن إدارة الزمالك أخطرت الجهاز الفني بإلغاء معسكر الفريق لحين اصدار قرار جديد من الإدارة، وسيتم إصدار بيان في الساعات المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي.