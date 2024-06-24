الزمالك يعلن عدم مشاركته في قمة الأهلي.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، في حوار متلفز عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وأكد سالم أن عدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي جاء بسبب عدم تحقيق مطالب النادي من قبل رابطة الأندية المصرية، والتي لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن تطبيق مطالب الفارس الأبيض.

وكان الزمالك قد قام بإبلاغ لاعبيه بعدم إقامة معسكر للفريق خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض موقعة القمة، حيث كان عبد الواحد السيد، مدير الكرة، قد أبلغ اللاعبين بأقامة معسكر اليوم الإثنين استعدادًا لموقعة الأهلي في الدوري.

وهدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم استقالة جماعية خلال الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية مع الثنائي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب.

جاء تهديد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة الجماعية بسبب الضغوط التي واجهها خلال الفترة الأخيرة بشأن خوض موقعة القمة أمام الأهلي، وتأجيل النظر في مطالب الفارس الأبيض.