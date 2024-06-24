شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف خرافي فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو أمام الاتحاد السكندري بتقدم فاركو بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو في الدقيقة 14 من هدف خرافي سجله عمرو ناصر الذي استغل تقدم المهدي سليمان وخطأ كريم الديب فى تسديد كرة من منتصف الملعب لتسكن شباك الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: الحبيب حسن، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو

الهجوم: عمرو صالح، أحمد عيد، بنجامين بواتينج، مابولولو

بينما تواجد على دكة بدلاء الاتحاد السكندري أمام فاركو كلا من: عمر صلاح، أحمد غنيم، ناصر ناصر، هشام صلاح، مازن أشرف، عموري، عمر الوحش، شريف رضا، عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: عمرو ناصر، ياسين السيد، محمد فخري، محمود عماد.

الوسط: جابر كامل، جيفرسون انكادا، أحمد عوض.

الهجوم: محمود جهاد، سيف تيري، شكري نجيب

وتواجد على دكة البدلاء: محمد نديم، رامي صبري، أحمد جمال، عمرو جمال، أحمد شريف، البحراوي، وليد علي، عزمي غوما، أحمد فؤاد.