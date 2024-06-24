شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الداخلية وزد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الداخلية وزد سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة فقط، وأمامه مهمة ثقيلة ومرهقة لضمان البقاء في دوري المحترفين، بينما يحتل زد المركز السادس برصيد 38 نقطة ويرغب فى انهاء الموسم بالمربع الذهبي في أول مواسمه بالدوري الممتاز.

بدأ زد المباراة بتشكيل يضم كلا من : حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- عبدالله بكري- محمد سمير- محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري- محمود نبيل- أحمد عاطف قطة- عبدالرحمن البانوني- شادي حسين.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي.