تغطية خاصة.. الزمالك يُعلن عدم خوضه مباراة الأهلي (محدث )

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي ـ محمد القرش ـ محمد خيري:

يقدم موقع الخليج 365 تغطية خاصة لموقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي في الدوري.

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

وإليكم أبرز الأحداث المتعلقة بموقف الزمالك من مواجهة الأهلي:



خسارة و3 مكاسب للأهلي بعد إعلان الزمالك عدم خوض القمة

للتعرف على مكاسب الأهلي وخسارته بعد إعلان الزمالك عدم خوضه لمباراة القمة.. اضغط هنا



بعد انسحاب الزمالك.. أول رد فعل من الأهلي بشأن مباراة القمة بالدوري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيان الزمالك.. رسميا مجلس لبيب يقرر الانسحاب من مباراة الأهلي

أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء، للاطلاع على البيان كاملاً.. اضغط هنا

"فاض الكيل وحذرنا من كوارث".. تعليق ناري من ميدو على انسحاب الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرار نادي الزمالك، بعد استكمال باقي المباريات في بطولة الدوري وفي مقدمتها مواجهة الأهلي بسبب عدم انتظام جدول المسابقة ووجود مؤجلات للفريق المنافس، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

متحدث الزمالك: لن نخوض مباراة القمة غدًا أمام النادي الأهلي - (فيديو)

قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه سيتم صدور بيان من نادي الزمالك بعد دقائق قليلة، متابعا «نؤكد على مطالبنا من مباراة المصري والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومجلس الإدارة قرر عدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي غدًا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس رابطة الأندية يحذر الزمالك والمصري: قد يحرما من المشاركة الأفريقية لهذا السبب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أزمة تهدد مشاركة فريقي الزمالك والمصري، في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"حلول جديدة".. اجتماع عاجل بين أحمد دياب وحسين لبيب لإنقاذ مباراة القمة

يعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اجتماعا جديدا مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحل أزمة مباراة القمة،للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا لاحتمالية مواجهة الأهلي

تقرر أن يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم الإثنين الختامي تحسبا لمواجهة الأهلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

اجتماع الحسم داخل منزل حسين لبيب لتراجع الزمالك عن الانسحاب

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا حاليا داخل منزل الأخير، من أجل كشف الموقف النهائي لخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر لمصراوي: تم إبلاغ لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر مباراة الأهلي

قال مصدر إن الجهاز الإداري بفريق الزمالك قد أبلغ اللاعبين بإلغاء معسكر مباراتهم أمام الأهلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف الخليج 365 موقف مفاجيء من الزمالك بعد إبلاغ اللاعبين بإلغاء المعسكر

وكشف مصدر عن موقف مفاجيء من إدارة الزمالك بعد إبلاغ اللاعبين بإلغاء معسكر مباراتهم أمام الأهلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

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