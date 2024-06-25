الامارات | إسبانيا تحصد العلامة الكاملة في "مجموعة الموت" بكأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت إسبانيا العلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيقها الفوز الثالث تواليا عندما تغلبت على البانيا 1-0 في دوسلدورف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتي أطلق عليها مجموعة الموت ضمن كأس اوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، لترفع اسبانيا رصيدها الى 9 نقاط مقابل نقطة واحدة لالبانيا.

وتلتقي اسبانيا في ثمن النهائي الاحد المقبل مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

وبعد ان ضمن منتخب بلاده التأهل وصدارة المجموعة، قام مدرب اسبانيا لويس دي لا فوينتي بإجراء 10 تبديلات على تشكيلته الاساسية ولم يبق الا على مدافع النصر السعودي أيمريك لابورت.

اما ابرز المشاركين فكان مهاجم ريال مدريد خوسيلو وجناح لايبزيغ الالماني داني اولمو، في حين حمل خيسوس نافس شارة القائد بدلا من الفارو موراتا الذي جلس على دكة البدلاء.

وبات نافاس بعمر 38 عاما و216 يوما، أكبر لاعب يدافع عن منتخب اسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس اوروبا) متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس السابق سانتياغو كانيساريس (36 عاما و248 يوما) في المباراة ضد السعودية في مونديال المانيا عام 2006، وذلك حسب وكالة "اوبتا" للإحصائيات.

في المقابل، غاب عن صفوف البانيا مهاجمها ميرليند داكو الذي اوقفه الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في الجولة الثانية.