كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عدم خوض الزمالك لمواجهة الأهلي؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانقسمت الأراء بين الإشادة من جماهير الزمالك بقرار مجلس الإدارة أو سخرية جماهير الأهلي من الفوز بالديربي وقرارات مجلس القلعة البيضاء.

ويُمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عدم خوض الزمالك لمواجهة الأهلي بمطالعة الألبوم أعلاه:



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