حارس النصر السعودي يعلن رحيله برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيله عن القلعة الصفراء بعد قضاء 7 مواسم معه.

وكتب وليد عبدالله عبر حسابه الرسمي على "سناب شات" :" شكراً جمهوري الغالي.. جمهور النصر شكراً للجميع بدون استثناء كنت سعيد جداً بتواجدي معاكم وحققنا بطولات الله يوفقكم جميعاً وسامحوني على القصور استودعتكم الله".

وانضم وليد عبدالله صاحب الـ38 عاماً إلى صفوف النصر السعودي موسم 2017 قادماً من نادي الشباب، ولعب مع العالمي خلال الموسم الحالي 6 مباريات فقط بمختلف المسابقات.

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت إلى رغبة النصر في التعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعويض رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا.

ويتواجد حالياً في حراسة مرمي النصر حارسين فقط وهم نواف العقيدي وراغد النجار بعد رحيل وليد عبدالله عن صفوف العالمي.

ويذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر أنهى منافسات الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة.

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