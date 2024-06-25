"بعد اقتراب ناتشو".. القادسية السعودي يستهدف صفقة أخري من الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تواصل إدارة نادي القادسية السعودي العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالعديد من الصفقات القوية والنجوم العالميين قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وبحسب الصحفي السعودي "عبدالعزيز العصيمي" فإن إدارة نادي القادسية تستهدف التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

وكتب "عبدالعزيز العصيمي" عبر حسابه على منصة "إكس" :" القادسية مولعها بالصيف بزيادة، موراتا على الرداد".

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت خلال الأيام الماضية عن اقتراب نادي القادسية من الإعلان عن التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق الكروي بنادي ريال مدريد وذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ويذكر أن نادي القادسية صعد إلى منافسات الدوري السعودي، بعدما تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" برصيد 73 نقطة.

اقرأ أيضًا:

مترجم كولر: الزمالك منحني أفضل هدية لعيد زواجي وميلادي

"أنقذ ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا".. الغرافة القطري يقترب من ضم لاعب إسباني