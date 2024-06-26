الخليج 365 يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن استكمال بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الثلاثاء، بعد قرار الانسحاب من مباراة الأهلي التي كان المقرر لها اليوم.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة موقف الفريق بعد القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك قد ناقش بالفعل الوضع الحالي للفريق، ولكن لم يتخذ أي قرار حتى الآن.

وأتم المصدر أن اجتماعات الزمالك مستمرة حتى يوم الخميس المقبل والذي سيتم صدور فيه القرارات النهائية لمجلس لبيب.

الجدير بالذكر أن بعد إعلان الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي، أرسلت رابطة الأندية خطاب رسمي للمارد الأحمر يفيد بفوزه 2-0.

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