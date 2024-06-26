الاهلي يصعد أزمة مباراة القمة دوليًا بعد انسحاب الزمالك

انسحب الزمالك من مواجهة الاهلي أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز، وأقرت رابطة الأندية بفوز الاهلي بنتيجة 2-0، وخضم 3 نقاط من نادي الزمالك.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2:” السبب في انسحاب الزمالك هو التأخر عن موعد المباراة وعدم تقديم بطاقات اللاعبين بجانب العدد القانوني للفريق”.

وتابع:” السبب الذي ذكره الزمالك وهي الظروف القهرية لا ينطبق على شىء في أزمة القمة، فالزمالك يعتبر منسحبًا من المباراة”.

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وواصل:” سيتم توقيع غرامة على الزمالك بعد انسحابه من القمة قدرها 100 ألف جنيه بجانب خسائر آخرى”.

وأردف:” الاهلي ليس له علاقة في أي شىء، فقط هو تم إبلاغه أن الزمالك منسحبًا وهو فائزًا، ويحق للمسابقات إحالة الزمالك للتحقيق”.

واختتم:” من حق الاهلي التصعيد دوليا من أجل تعويض الخسائر الناتجة عن انسحاب الزمالك وعدم إقامة المباراة”.