فارجاس ".. تشكيل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نهى خورشيد:

يلتقي كلا من الأرجنتبن وتشيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويخوض ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا- كريستيان روميرو- ليساندرو مارتينيز- نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي باول- إنزو فيرنانديز- ألكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- جوليان ألفاريز- نيكولاس جونزاليس.

فيما يلعب منتخب تشيلي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: جابرييل سوازو- باولو دياز- إيجور ليشنوفسكي- ماوريسيو إسلا.

خط الوسط: إيريك بولجار- إيشيڤيليار- أوسوريو- ألكسيس سانشيز- فيكتور دافيلا.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس.

والجدير بالذكر أن كتيبة الأرجنتين حققت فوزًا في الجولة الأولى على حساب كندا بهدفين نظيفين، فيما تعادل منتخب تشيلي سلبياً مع بيرو.