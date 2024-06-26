الامارات | الأرجنتين تحجز أول بطاقة لربع نهائي كوبا أميركا في الوقت القاتل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتبنيس منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب من فخ التعادل السلبي أمام تشيلي وقاده الى الفوز 1-0 وحجز البطاقة الأولى الى ربع نهائي مسابقة كوبا أميركا في كرة القدم الثلاثاء على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في إيست راذرفورد في ولاية يوجيرزي وأمام 82 ألف متفرج في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل مارتينيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 بعد ربع ساعة من دخوله مكان مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي خوليان ألفاريس.

وهو الهدف الثاني لمارتينيس في البطولة بعد الاول في مرمى كندا في الجولة الاولى وفي الدقيقة 88 أيضا عندما عزز تقدم الارجنتين بعدما افتتح ألفاريس التسجيل (49).

وهو الفوز الثاني تواليا للأرجنتين بعد الأول على كندا 2-0 في الجولة الاولى فعززت صدارتها برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط امام كندا التي أنعشت آمالها بفوزها على البيرو 1-0 سجله مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد.

في المقابل، منيت تشيلي بخسارتها الاولى بعد تعادلها السلبي مع البيرو في الجولة الاولى وتراجعتا الى المركز الاخير بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة، تلتقي الارجنتين مع البيرو، وتشيلي مع كندا.

- "كنت في المكان المناسب وسجلت" -وكانت الارجنتين، شريكة الاوروغواي في الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15 لكل منهما)، صاحبة السيطرة والاستحواذ منذ البداية وحاول لاعبوها خلق فرص التسجيل لكنهم قوبلوا بتكتل دفاعي جيد للاعبي تشيلي بطلة نسختي 2015 و2016.

كما تألق حارس مرمى تشيلي قائدها المخضرم كلاوديو برافو (41 عاما) في التصدي للعديد من الفرص وحرم القائم الايسر والعارضة كلا من النجم ليونيل ميسي ومهاجم فيورنتينا الايطالي نيكولاس غونساليس من هز الشباك في مناسبتين، قبل أن يفعلها مارتينيس في الرمق الاخير.

وقال لاوتارو لقناة تي واي سي الارجنتينية: "كنت في المكان المناسب وتمكنت من التسجيل"، مضيفا "هذه المباريات دائمًا هكذا، علينا أن نستمر في اللعب بالطريقة ذاتها والتعامل مع المباريات بهذه الطريقة، لأنها ستكون جميعها معقدة".

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 22 عندما توغل غونساليس داخل المنطقة ومرر كرة عرضية إلى ألفاريس غير المراقب على مسابقة 6 أمتار فتابعها ضعيفة بيسراه تصدى لها برافو.

وكاد ميسي الذي احتفل الاثنين بعيد ميلاده الـ37، يفعلها بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من 27 مترا ارتطمت بأسفل القائم الأيسر وخرجت عن الملعب (36).

وتابعت الارجنتين افضليتها في الشوط الثاني وكادت تهز الشباك بعد دقيقتين من انطلاقته عندما مرر ميسي كرة على طبق من ذهب الى ناهويل مولينا المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه ابعدها برافو الى ركنية لم تثمر.

وأهدر لاعب وسط ليفربول الإنكليزي أليكسيس ماك أليستر فرصة محققة عندما تهيأت أمامه على بعد مترين من المرمى كرة لعبها ميسي بذكاء ساقطة اثر ركلة حرة لكنه فشل في متابعتها داخل المرمى (57).

وحرم برافو والعارضة غونساليس من افتتاح التسجيل اثر تسديدة قوية من داخل المنطقة (61).

وتلقى ميسي كرة خلف الدفاع داخل المنطقة لعبها ساقطة فوق المرمى (68).

وكادت تشيلي تفعلها من أول وأخطر فرصة لها في المباراة عندما سدد مهاجم هوراكان الارجنتيني رودريغو إيتشيفيريا كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس مرمى أستون فيلا الانكليزي إيميليانو مارتينيس بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (72).