النصر السعودي يحتفي بمسيرة وليد عبدالله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصرالسعودي بشكل رسمي رحيل قائد الفريق وليد عبدالله، بعد 7 سنوات قضاها رفقة العالمي، منذ انضمامه في 7 فبراير 2017.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر شبكة التواصل الاجتماعي «X»: "عاشـق، قائـد، وأكثـر، من كل النصراويين، شكرا وليد عبدالله".







أعلن وليد عبدالله، اللاعب الدولي السابق، رحليه عن صفوف النصر، عقب نهاية عقده بشكل رسمي مع العالمي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.

ونشر قائد النصر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «سناب شات»، يشكر فيها الجميع داخل نادي النصر من إدارة ولاعبين وجماهير.

وكتب عبدالله رسالة جاء فيها: "شكرا جمهور النصر.. شكرا للجميع بدون استثناء، كنت سعيدا بتواجدي معكم وحققنا بطولات.. الله يوفقكم جميعا، سامحوني على القصور.. أستودعكم الله".