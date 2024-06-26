باير ليفركوزن يعلن ضم لاعب برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي باير ليفركوزن الألماني بشكل رسمي اليوم الأربعاء التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة في الصيف الحالي.



ووقع الإيطالي أندريا ناتالي صاحب الـ16 عاما على عقود انتقاله إلى صفوف ليفركوزن قادما من برشلونة، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

أشار نادي ليفركوزن عبر بيانه على موقعه الرسمي: تعاقد نادي ليفركوزن مع المدافع الإيطالي أندريا ناتالي قادما من البارسا، حتى صيف عام 2027.

من جانبه، قال المدير الرياضي لليفركوزن، سيمون رولفس في تصريحاته لموقع النادي الألماني: كان أندريا ناتالي لاعبا مثيرا للاهتمام جدا، ومطلوبا للغاية هذا الصيف بصفته بطل أوروبا تحت 17 عاما في إيطاليا.

وتابع: لذلك نحن سعداء للغاية لأنه أختار باير ليفركوزن، مضيفا أنه على مدى طويل، يملك كل المتطلبات الأساسية ليكون عاملا مهما في عملنا في المستقبل.

