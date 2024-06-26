شبانة: ما حدث في لقاء سبورتنج والحدود مؤسف للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديد من الأمور الغريبة التي ظهرت خلال لقاء حرس الحدود وسبورتنج في ختام دورة الترقي، واقامة السلام الوطني بدون حضور أحد الفرق الذي تأخر في غرفة الملابس.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ما حدث مهزلة كبيرة خصوصا أنه حدث مشاجرات كبيرة بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء واعلان صعود فريق حرس الحدود بعد الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف واحد".

وأضاف: "أحداث مؤسفة حدثت في ملعب المكس بعد نهاية لقاء حرس الحدود وسبورتنج، شاهدنا مناظر مؤسفة للغاية ومشاجرات بين اللاعبين بشكل يستوجب إصدار عقوبات قوية".

وتابع: "لا يوجد أحد في اتحاد الكرة لديه جراءة مواجهة الرأي العام وسط كمية الأزمات التي تحاصرنا في الفترة الأخيرة، الأمور تسير بالبركة، وهو ما شاهدناه خلال لقاء الحدود وسبورتنج".

وزاد: "هناك أمور غريبة تحدث داخل اتحاد الكرة، ولا يتم التعامل بشكل جيد في الأزمات".