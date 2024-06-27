الامارات | الأبيض يترقب اليوم قرعة تصفيات مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم معرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك خلال حفل القرعة التي تُجرى عند الساعة الـ11 صباح اليوم بتوقيت الإمارات، في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، وستقام القرعة بمشاركة 18 منتخباً، بينهم تسعة منتخبات عربية كانت قد تأهلت من الدور الثاني في سباق الوصول إلى النهائيات، علماً أنه وفقاً للاتحاد القاري للعبة، فقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ستة مستويات وفقاً لآخر تصنيف عالمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ تم وضع الأبيض الإماراتي في المستوى الرابع إلى جانب عُمان والبحرين، وستلعب مباريات الدور الثالث خلال الفترة من سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

وضم المستوى الأول اليابان (المركز 17 عالمياً)، وإيران (20) وكوريا الجنوبية (22)، أما المستوى الثاني فضم أستراليا (23)، وقطر (35)، والعراق (55)، والثالث: السعودية (56)، وأوزبكستان (62)، والأردن (68).

أما المستوى الرابع فضم الإمارات (69)، وعُمان (76) والبحرين (81)، والخامس: الصين (88)، وفلسطين (95) وقيرغيزستان (101)، والسادس: كوريا الشمالية (110)، وإندونيسيا (134)، والكويت. (137).

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور الحاسم ونهائيات كأس آسيا 2027، بعدما تصدر المجموعة الثامنة التي ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين واليمن ونيبال، إذ حصد الأبيض 16 نقطة، محققاً الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم يخسر في أي مباراة خلال تصفيات الدور الثاني المؤهلة للمونديال، حيث فاز في مباريات الذهاب على كل من نيبال (4-صفر) وعلى البحرين (2-صفر) وعلى اليمن (2-1)، فيما فاز في مباراتي الإياب على نيبال (4-صفر) وعلى اليمن (3-صفر) وتعادل مع البحرين (1-1).

وحلَّ منتخب البحرين في المركز الثاني في المجموعة بـ11 نقطة مرافقاً الأبيض إلى الدور الحاسم.

من جانب آخر، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مراسم القرعة سيحضرها مدير المنتخب ياسر سالم ومدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، ليتم حجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة لقارة آسيا، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي أيضاً.

يذكر أن المنتخبات العربية التسعة التي تأهلت إلى الدور النهائي في التصفيات هي إلى جانب الإمارات: السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، عُمان، قطر، الكويت إضافة إلى اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان، إندونيسيا، أستراليا، الصين، وقيرغيزستان.