ميكالي يتمسك بضم ثنائي الاهلي في أولمبياد باريس 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تمسك روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي على ضم ثنائي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “ميكالي اجتمع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، واستقر على ضم ثنائي النادي الأهلي محمد عبد المنعم وإمام عاشور في أولمبياد باريس القادمة”.

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وأضاف: “هناك أزمة ستحدث بين الجهاز الفني للاهلي بقيادة كولر وبين ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي، خاصة وأن الأحمر يرغب في ترك لاعب واحد فقط وإن كان الأقرب هو إمام عاشور”.

واختتم: “محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد لن يتواجدوا في قائمة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة؛ وذلك بسبب إصرار أنديتهم على عدم التفريط فيهم ومشاركتهم فترة الإعداد للموسم الجديد”.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس، حيث يقع المنتخب الاوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وأوزباكستان.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 13 نسخة سابقة من الأولمبياد.