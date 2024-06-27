6 دول تشارك فى بطولة مصر الدولية لناشئى الجولف فى بالم هيلز

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت 6 دول مشاركتها فى بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات للجولف والتى تقام على ملعب نادى جولف بالم هيلز خلال الفترة من 30 يونيه الجارى حتى 3 يوليه المقبل بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيه الحادية عشر.

والدول المشاركة هى السعودية والاردن والمغرب والمانيا ونيوزلندا بالإضافة الى مصر البلد المضيف.

ويصل الخليج 365 السعودى إلى القاهرة غدا الجمعة والذى يضم 19 لاعبا ولاعبة حيث يتدرب على ملعب البطولة يومى السبت والاحد المقبلين بينما يصل الخليج 365 الاردنى للقاهرة بعد غدا السبت.

وتشهد البطولة مشاركة 65 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى المراحل السنية تحت 13 و 16 و 18 عاما بنين وبنات بالإضافة إلى مرحلتى البراعم تحت 7 و 10 سنوات.

ويتنافس الناشئون لمدة ثلاثة ايام متتالية بواقع 18 حفرة بينما يتنافس البراعم على يومين بواقع 6 حفر يوميا لمرحلة 7 سنوات و9 حفر يوميا لمرحلة 10 سنوات.

وتدخل بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات عامها الثالث بعد قرار اتحاد الجولف بمنحها الصبغة الدولية وإدراجها ضمن التصنيف العالمى للجولف للناشئين والناشئات وهو ما زاد الإقبال على المشاركة فيها عاما بعد الاخر.

وينظم اتحاد الجولف خلال هذا العام وتحديدا فى شهر ديسمبر المقبل ثلاث بطولات دولية كبرى مدرجة جميعها فى التصنيف العالمى للجولف وهى على الترتيب بطولة البحر الاحمر للفرق بملعب جولف الجونة و مصر الدولية للرجال بملعب جولف الكاسكيدز بمدينة سوما باى ومصر الدولية للسيدات بملعب جولف الجونة ايضا .