شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهاجم طلائع الجيش بثنائية "زيكو وأبيل ياليو" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضم تشكيل زد كل من: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، وفي الوسط: عبدالرحمن البانوبي، بيتر زيلو موتوموسي، أحمد عاطف، مُعط ماجاسا، مصطفى زيكو، وفي الهجوم: أبيل ياليو".

ويحتل زد المركز السادس برصيد 38 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

يدير اللقاء تحكيميًا، أحمد جمال حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من وائل شعبان، محمود حسين، مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، محمود ناصف حكمًا للفيديو، ويعاونه محمود وفا.