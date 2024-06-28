الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا السبت على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و انسحب الزمالك من المباراة الماضية أمام الأهلي في الدوري الممتاز وحدد شرطًا بعدم خوض أي لقاء في الدور الثاني من الدوري الممتاز بداية من لقاء الأهلي إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا غدا السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.